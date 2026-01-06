Como idea in attacco | occhi su Kevin Rodríguez

Il Como sta valutando possibili interventi sul mercato per rafforzare l’attacco nelle prossime settimane. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza lariana, spicca Kevin Rodríguez, giovane attaccante classe 2000 attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise. La società sta seguendo con attenzione la pista, valutando eventuali sviluppi che possano contribuire alla rosa in vista delle sfide future.

Il Como valuta un rinforzo offensivo in vista delle prossime settimane di mercato. La dirigenza lariana ha acceso i riflettori su Kevin Rodríguez, attaccante classe 2000 in forza all’ Union Saint-Gilloise. Il profilo convince per numeri e continuità: in stagione Rodríguez ha collezionato 28 presenze, di cui 6 in UEFA Champions League, con 10 gol e 3 assist. Secondo Tuttosport, è uno dei nomi monitorati per alzare il livello del reparto offensivo. Dossier aperto: il Como osserva e valuta il momento giusto per muoversi. L'articolo proviene da serieAgoal. 🔗 Leggi su Como1907news.com

