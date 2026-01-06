Commosso addio a Giorgio Luzi | Una perdita che segna tutti Ha saputo unire gente e passioni

L'addio a Giorgio Luzi rappresenta una perdita significativa per tutti. Con il suo modo di unire persone e passioni, ha lasciato un segno indelebile nella comunità. La sua capacità di creare connessioni e condividere valori resterà un esempio di dedizione e umanità. Un ricordo che invita a riflettere sull'importanza di trovare punti di incontro e di mantenere viva la memoria di chi ha saputo unire, con autenticità e rispetto.

"Una perdita che segna tutti. Non solo un uomo, ma un ponte capace di riunire attorno a sé genti e passioni". Una folla commossa e addolorata si è riunita ieri nella chiesa di San Francesco per stringersi nel ricordo di Giorgio Luzi, morto sabato a soli 59 anni. Manager instancabile e carismatico, punto di riferimento nello sport locale, Luzi non solo è stato storico presidente della Asd Virtus "Pasqualetti", ma anche amministratore delegato di Conerobus e direttore generale di Ancona Servizi. Innumerevoli i ruoli di primo piano nell’amministrazione aziendale, dirigendo San Giorgio Distribuzione, lavorando nel Cda di Apm, e coordinando Marche, Abruzzo, Romagna e Umbria del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commosso addio a Giorgio Luzi: "Una perdita che segna tutti. Ha saputo unire gente e passioni" Leggi anche: Addio a Giorgio Luzi, manager e Ad di Conerobus Leggi anche: Addio a Giorgio Luzi, amministratore e manager di grande valore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Commosso addio a Giorgio Luzi: Una perdita che segna tutti. Ha saputo unire gente e passioni; Ancona, morto il manager Giorgio Luzi: «Figura di alto valore». L’ad di Conerobus vinto da un male a 59 anni; Ginnastica in lutto per Giorgio Luzi. Addio a un uomo di grande valore. Commosso addio a Giorgio Luzi: "Una perdita che segna tutti. Ha saputo unire gente e passioni" - Ieri mattina nella chiesa di San Francesco l’ultimo saluto al manager e storico presidente della Asd Virtus "Pasqualetti" . msn.com

Ginnastica in lutto per Giorgio Luzi. Addio a un uomo di grande valore - Il mondo della ginnastica piange la scomparsa del manager maceratese Giorgio Luzi, il 59enne presidente della Virtus Pasqualetti. msn.com

Addio a Giorgio Luzi, amministratore ed ex membro del cda di Conerobus - È morto a 59 anni Giorgio Luzi, manager e amministratore ex direttore generale di Ancona Servizi e membro del consiglio di amministrazione di Conerobus, l'azienda di trasporto pubblico locale anconeta ... ansa.it

Il commosso addio della moglie Debora: «Ti abbiamo amato fino all’ultimo istante» - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.