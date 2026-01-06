Commento al Vangelo di oggi 6 gennaio 2026 | Mt 2,1-12

Oggi, 6 gennaio 2026, ci soffermiamo sul Vangelo secondo Matteo (Mt 2,1-12), che ci invita a riflettere sulla visita dei Magi e sulla ricerca della verità. Questa lettura ci offre l'occasione di meditare sui segni di Dio nella nostra vita e sulla ricerca di senso che ciascuno di noi compie. Iniziamo la giornata con attenzione e apertura interiore, lasciandoci guidare dalla Parola del Signore.

Meditiamo il Vangelo del 6 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo» Epifania del Signore Dal Vangelo secondo Matteo Mt 2,1-12 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo.

