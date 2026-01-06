Commemorazione dell' omicidio Mattarella il presidente Schifani | Punto di riferimento per chi crede nella buona politica

In occasione della commemorazione dell’omicidio Mattarella, il presidente Schifani ha sottolineato come Piersanti Mattarella continui a essere un esempio di integrità e impegno civile. La sua figura rimane un punto di riferimento per chi crede nella buona politica, nella legalità e nel riscatto morale della Sicilia. Un ricordo che invita alla riflessione sui valori fondamentali per un futuro più giusto e responsabile.

"Piersanti Mattarella rappresenta ancora oggi un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che credono nella buona politica, nella legalità e nel riscatto morale della Sicilia. Il suo coraggio nell'opporsi alle infiltrazioni mafiose e la sua integrità nell'esercizio delle funzioni.

Quarantasei anni fa l’omicidio Mattarella, ricordato il Presidente della Regione assassinato davanti casa - Le indagini sul delitto sono state arricchite di recente da un capitolo sul depistaggio che venne messo in atto tanto che oggi non ci sono ancora i mandanti di quell'omicidio che scosse il Paese ... blogsicilia.it

Palermo, 46 anni fa il delitto Mattarella: la commemorazione - PALERMO – “A quarantasei anni dall’omicidio mafioso di Piersanti Mattarella, Palermo e la Sicilia intera rinnovano un dovere che non è solo della memoria, ma della coscienza civile”. livesicilia.it

11/07/2025 Mai dimenticare! Il ricordo di Francesco Tammone 29 anni fa , l'omicidio dell'Agente per mano di un pregiudicato, a Potenza. Ieri, ad Albano di Lucania, la commemorazione. Insieme, Polizia e Libera, in omaggio a tutte le vittime di mafia - facebook.com facebook

