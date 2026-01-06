Commemorazione dell' omicidio Mattarella il presidente Schifani | Punto di riferimento per chi crede nella buona politica

In occasione della commemorazione dell’omicidio Mattarella, il presidente Schifani ha sottolineato come Piersanti Mattarella continui a essere un esempio di integrità e impegno civile. La sua figura rimane un punto di riferimento per chi crede nella buona politica, nella legalità e nel riscatto morale della Sicilia. Un ricordo che invita alla riflessione sui valori fondamentali per un futuro più giusto e responsabile.

"Piersanti Mattarella rappresenta ancora oggi un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che credono nella buona politica, nella legalità e nel riscatto morale della Sicilia. Il suo coraggio nell'opporsi alle infiltrazioni mafiose e la sua integrità nell'esercizio delle funzioni.

