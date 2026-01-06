Comitato per la Vita Quel volo in piazza atteso dai bambini per momenti magici

Il Comitato per la Vita organizza eventi che creano momenti di gioia e condivisione in città. Tra questi, un tradizionale volo in piazza atteso dai bambini, simbolo di incontri speciali e magia semplice. Recentemente, una bambina ha chiesto alla Befana, scesa dal palazzo della Provincia, “Ma come fai a volare?”, ricordando quanto siano preziosi questi istanti di sorpresa e spontaneità per grandi e piccoli.

"Ma come fai a volare?". Questa è la tenera domanda che ha fatto una bambina alla Befana scesa dal palazzo della Provincia per portare tante caramelle ai più piccoli. E’ stata accolta da decine e decine di bambini che al suo atterraggio ha detto "Porterò tanti dolci e caramelle ai bambini, ma vorrei per tutta Grosseto, tanta pace e serenità". Non ha saltato nemmeno una mano sporta per poter ricevere un dolciume, la Befana del Comitato per la Vita o semplicemente chi la chiamava insistentemente per attirare la sua attenzione. E’ stato come sempre un grande momento di stupore, dove i bambini regalano immense emozioni e la voglia di non diventare mai adulti, continuando a meravigliarsi e sognare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comitato per la Vita. Quel volo in piazza atteso dai bambini per momenti magici Leggi anche: Ranieri, De Giorgi, Jury Chechi: momenti magici di sport e umanità alla ventesima edizione dei Premi Asi Leggi anche: Momenti magici. A partire da quelli firmati dall'indimenticabile re Giorgio Armani da poco scomparso Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Comitato per la Vita. Quel volo in piazza atteso dai bambini per momenti magici. Comitato per la Vita - OdV Grosseto. Giulio Cercato · Boogie Monster Bash (Reels Sound - Listicle). #labefanaviendinotte - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.