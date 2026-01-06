Come sta Diouf? Le condizioni in vista del Parma

Attualmente, le condizioni di Andy Diouf sono ancora in fase di valutazione in vista della trasferta di Parma. Restano da monitorare eventuali segnali di miglioramento o eventuali complicazioni, per garantire la sua disponibilità e il corretto stato di salute prima della partita.

Come sta Diouf. Le condizioni di Andy Diouf restano sotto osservazione in vista della trasferta di Parma. Il centrocampista sta dando segnali incoraggianti sul piano fisico, ma il percorso di recupero procede ancora con prudenza e senza forzature da parte dello staff tecnico e medico. Anche nella giornata di ieri, infatti, Diouf ha svolto lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Un’indicazione chiara che invita alla cautela e rende tutt’altro che scontata la sua presenza tra i convocati per la prossima gara di campionato, soprattutto considerando i tempi ravvicinati degli impegni. Come sta Diouf: calano le possibilità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Diouf Inter, il centrocampista ha convinto Chivu? Il tecnico sta pensando ad una cosa in vista del Como. Le ultimissime Leggi anche: Infortunio Diouf, allarme in casa Inter? Ecco perché ha saltato il Bologna e cosa filtra in vista del Parma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter, le ultime sulle condizioni di Diouf. Affaticamento ai flessori: in vista di Parma…; Caviglia ko per Diouf, Elachem “ristretta” nel reparto lunghi in vista di Omegna; Buone notizie per Chivu in vista di Parma-Inter: gli aggiornamenti su Bonny, Diouf e Darmian; Inter, le ultime su Calhanoglu, Frattesi e la scelta sulle fasce in vista dell'Atalanta. Come sta Diouf: le ultime in vista di Parma-Inter - Inter di scena mercoledì sera allo stadio Tardini. interlive.it

Inter, le ultime sulle condizioni di Diouf. Affaticamento ai flessori: in vista di Parma… - Assente nella gara di ieri contro il bologna, il centrocampista ha avuto un piccolo problema muscolare che sarà da valutare ... msn.com

Sky - Tante belle notizie per Chivu: Bonny in gruppo e Diouf migliora, a Parma ci saranno. Darmian accelera - Al di là del lungodegente Denzel Dumfries, Cristian Chivu può sorridere per un'infermeria che si sta progressivamente svuotando. msn.com

Bonny ha lavorato completamente coi compagni e quindi può affrontare la gara dell’ex contro i gialloblu. Ha lavorato a parte invece Andy Diouf, fermato ieri da un affaticamento ai flessori; ma le condizioni sono in miglioramento - facebook.com facebook

Bonny ha lavorato completamente coi compagni e quindi può affrontare la gara dell'ex contro i gialloblu. Ha lavorato a parte invece Andy Diouf, fermato ieri da un affaticamento ai flessori; ma le condizioni sono in miglioramento x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.