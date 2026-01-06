Come si diventa cacciatori di tempeste | ecco la storia di chi insegue i temporali

Diventare cacciatori di tempeste richiede passione, preparazione e rispetto per la natura. Questa attività, nata dall’interesse per i fenomeni meteorologici, coinvolge chi desidera osservare e documentare i temporali in modo sicuro e consapevole. In questa guida scoprirai come si diventa parte di questa realtà, quali competenze sono necessarie e quali sono le motivazioni che spingono appassionati a inseguire i temporali in ogni stagione.

