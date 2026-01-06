Come si diventa cacciatori di tempeste | ecco la storia di chi insegue i temporali

Da udinetoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diventare cacciatori di tempeste richiede passione, preparazione e rispetto per la natura. Questa attività, nata dall’interesse per i fenomeni meteorologici, coinvolge chi desidera osservare e documentare i temporali in modo sicuro e consapevole. In questa guida scoprirai come si diventa parte di questa realtà, quali competenze sono necessarie e quali sono le motivazioni che spingono appassionati a inseguire i temporali in ogni stagione.

Cacciatori di tempeste si nasce. Ma sì, è una specie di vocazione che ti cattura fin da piccolo, lasciandoti incollato alla tv quando arriva il momento delle previsioni meteo. Altri fanno sogni più banali, tipo diventare calciatore o pilota della Ferrari, ma lui – Daniel Tescari da Gorizia, 42. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

come si diventa cacciatori di tempeste ecco la storia di chi insegue i temporali

© Udinetoday.it - Come si diventa cacciatori di tempeste: ecco la storia di chi insegue i temporali

Leggi anche: Come si diventa cacciatori di tempeste: ecco la storia chi insegue i temporali

Leggi anche: La Toscana di centrosinistra insegue la legge “sparatutto” di Meloni: fucili tutto l’anno e per specie a rischio estinzione. E i cacciatori “tutelano la biodiversità”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Come si diventa cacciatori di tempeste: ecco la storia chi insegue i temporali - Daniel Tescari, in arte Dantex, è l'ideatore e gestore della pagina Pazzi per il meteo goriziano, che spopola su Facebook, Telegram, Instagram e Youtube e si occupa ormai dell'intera regione. udinetoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.