Come li ho trovati Famiglia nel bosco l’allarme dello psichiatra su genitori e figli

La vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli si amplia, passando da aspetti giudiziari a riflessioni di carattere umano e psicologico. Lo psichiatra ha espresso preoccupazioni sui legami tra genitori e figli coinvolti, evidenziando la complessità della situazione. Un approfondimento necessario per comprendere le implicazioni di questa vicenda, che va oltre il caso giudiziario e tocca questioni di salute mentale e dinamiche familiari.

La vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli continua ad allargarsi oltre i contorni giudiziari, mostrando ora un risvolto umano e psicologico che preoccupa profondamente. I genitori, al centro dell’attenzione mediatica e istituzionale, vivono una fase di forte sofferenza emotiva, segnata soprattutto dall’ansia per le condizioni dei figli. A descrivere il loro stato d’animo è Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente di parte della coppia, che nella giornata di ieri, 5 gennaio, ha incontrato i due genitori nello studio dei loro avvocati. L’incontro, racconta Cantelmi, è stato carico di tensione e dolore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Li ho trovati così”. Famiglia nel bosco, l’allarme di mamma Catherine dopo l’ultima visita Leggi anche: Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi: "Genitori straziati, i figli sono traumatizzati" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I «bambini del bosco», le parole di una lettrice: «Sono anche io una bambina del bosco: se ho avuto successo nella vita lo devo al contatto con la natura»; Famiglia nel bosco, nuovo consulente: Strumenti incapaci; Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion chiede un secondo parere pediatrico: «Mia figlia non ha la bronchite». Ma la visita non viene approvata; La famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi: “Così i bambini rischiano un trauma”. Famiglia nel bosco, via alle visite psicologiche: il 23 gennaio il primo esame e 120 giorni per decidere - Intanto Nathan ha preso contatto con un geometra per sistemare il vecchio rudere ... virgilio.it

Famiglia nel bosco. Il sindaco di Palmoli: «I bambini tornino dai loro genitori» - Giuseppe Masciulli racconta cosa ha fatto per trovare una soluzione ragionevole alla complessa vicenda. tempi.it

Famiglia nel bosco/ Il sindaco di Palmoli: “Nathan molto deluso dalla nuova ordinanza, in paese…” - Il caso della famiglia nel bosco oggi a Storie Italiane con le parole del sindaco di Palmoli: ecco tutti gli aggiornamenti a poche ore dal Natale ... ilsussidiario.net

Choc nella famiglia del bosco, situazione delicata per i genitori. Anche i figli preoccupati: come li hanno trovati - facebook.com facebook

