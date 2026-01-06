Come il Bnd ha intercettato per anni le comunicazioni di Barack Obama
Secondo quanto riportato da Die Zeit, il BND, il servizio di intelligence tedesco, ha intercettato le comunicazioni di Barack Obama per diversi anni, quando era presidente degli Stati Uniti. Questa rivelazione evidenzia le attività di spionaggio internazionale condotte dal servizio tedesco e apre un dibattito sulla privacy e sulla sicurezza delle comunicazioni tra alleati.
A rivelarlo è Die Zeit: per anni il Servizio di intelligence federale tedesco ha intercettato le comunicazioni dell’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Il Bnd ha monitorato le telefonate effettuate a bordo dell’Air Force One sfruttando vulnerabilità nei sistemi di comunicazione dell’aereo presidenziale. L’operazione è proseguita almeno fino al 2014, senza un’autorizzazione formale della Cancelleria federale e al di fuori del mandato ufficiale dell’intelligence estera tedesca. Secondo l’inchiesta del giornale tedesco, il Bnd ha intercettato regolarmente, anche se non continuamente, le comunicazioni di Obama quando il presidente statunitense telefonava dall’aereo presidenziale. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Le migliori canzoni del 2025 secondo Barack Obama (e nella playlist c’è anche il K-pop)
Leggi anche: Michelle Obama svela il segreto del matrimonio con Barack e le regole infrante alla Casa Bianca
Il telescopio James Webb ha intercettato qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava fuori portata temporale: 730 milioni di anni fa. https://tech.everyeye.it/notizie/appena-rilevata-jwst-supernova-antica-osservata-direttamente-851517.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook
Oltre 50 anni di hit, ha intercettato mode e cambiamenti sociali x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.