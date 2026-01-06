Come il Bnd ha intercettato per anni le comunicazioni di Barack Obama

Secondo quanto riportato da Die Zeit, il BND, il servizio di intelligence tedesco, ha intercettato le comunicazioni di Barack Obama per diversi anni, quando era presidente degli Stati Uniti. Questa rivelazione evidenzia le attività di spionaggio internazionale condotte dal servizio tedesco e apre un dibattito sulla privacy e sulla sicurezza delle comunicazioni tra alleati.

