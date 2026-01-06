Com’è fatto il carbone che mettiamo nella calza della Befana?

Il carbone che si trova nella calza della Befana è conosciuto come carbone dolce, una tradizione che affonda le sue radici nel passato. Contrariamente all’idea di un semplice “castigo”, questo carbone è realizzato con ingredienti dolci, trasformandosi in una prelibatezza simbolica dell’Epifania. La sua composizione e il suo significato sono oggi diversi rispetto al passato, mantenendo però intatta la tradizione di un dono che, pur con un tono scherzoso, rappresenta un pensiero affettuoso.

Il carbone dolce è, senza dubbio, il simbolo più iconico e contraddittorio dell'Epifania. Se per generazioni ha rappresentato il "castigo" per i bambini meno meritevoli, oggi è diventato una prelibatezza immancabile in ogni calza che si rispetti. Ma fermandoci un secondo a osservare quella massa scura, porosa e leggerissima, viene da chiedersi: com'è possibile trasformare lo zucchero in un blocco che somiglia in tutto e per tutto a un combustibile fossile? La risposta risiede in una reazione chimica affascinante che avviene tra le mura dei laboratori di pasticceria. Il segreto del carbone risiede in un processo chiamato lievitazione fisica forzata.

