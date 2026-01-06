Colpo in difesa per il Forlì | dall' Entella arriva in prestito il difensore Luigi Palomba
Il Forlì ha annunciato l’ingaggio di Luigi Palomba, difensore proveniente dalla Virtus Entella, in prestito fino al termine della stagione. Questo trasferimento mira a rafforzare la linea difensiva della squadra, offrendo nuove opzioni al tecnico. Palomba, nato nel 1998, porta con sé esperienza e versatilità, elementi utili nel proseguimento del campionato. L’accordo si inserisce nel percorso di rafforzamento della rosa per ottenere risultati positivi.
Il Forlì annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito dalla Virtus Entella, fino alla fine della stagione, di Luigi Palomba, un difensore.Classe 2003, Palomba è cresciuto agonisticamente con la maglia del Cagliari chiudendo le sue esperienze nel settore giovanile con 76 presenze, 6 gol e 3. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
