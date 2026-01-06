Colpito da un infarto nel giorno della Befana a Capri corsa disperata in elisoccorso

Un uomo è stato colpito da un infarto improvviso a Capri durante la giornata della Befana. La sua situazione ha richiesto un intervento urgente di elisoccorso, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. L’intervento tempestivo ha permesso di trasferire rapidamente il paziente in strutture specializzate, sottolineando l’importanza dei servizi di emergenza anche in condizioni difficili.

