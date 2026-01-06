Colpito da un infarto nel giorno della Befana a Capri corsa disperata in elisoccorso
Un uomo è stato colpito da un infarto improvviso a Capri durante la giornata della Befana. La sua situazione ha richiesto un intervento urgente di elisoccorso, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. L’intervento tempestivo ha permesso di trasferire rapidamente il paziente in strutture specializzate, sottolineando l’importanza dei servizi di emergenza anche in condizioni difficili.
Colpito da un infarto improvviso, sull’isola di Capri, un uomo è stato salvato grazie a un intervento di elisoccorso nonostante le difficili condizioni meteo. È successo stamattina, martedì 6 gennaio 2026, nel giorno della Befana.Dopo il primo intervento del 118 sull’isola, si è reso necessario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
