Colpisce l' anziano genitore per l' ennesima volta | allontanato e denunciato 33enne

I Carabinieri di Padova hanno disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di un uomo di 33 anni, accusato di aver nuovamente aggredito il proprio genitore anziano. L’intervento si è reso necessario per tutelare la sicurezza e la stabilità della famiglia. La misura, adottata in via preventiva, mira a prevenire ulteriori episodi di violenza domestica e garantire un ambiente più sicuro per tutti i coinvolti.

I Carabinieri della Compagnia di Padova, hanno eseguito una misura di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare nei confronti di un 33enne residente in città. L'uomo è ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni dell'anziano genitore.

