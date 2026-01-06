Colpi d' arma da fuoco contro la parrocchia allo Zen L' arcivescovo | Chi spara a Palermo è un balordo codardo
Nella zona dello Zen a Palermo sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro una parrocchia. L’arcivescovo commenta che chi compie tali atti nella città agisce per cercare visibilità e intimidire, rivelando un comportamento meschino e privo di coraggio. Tali episodi evidenziano il bisogno di affrontare con fermezza la criminalità e di promuovere la sicurezza nelle comunità locali.
« Chi spara allo Zen o a Monreale, all’Albergheria o all’Olivella, a Borgo Nuovo o a Borgo Vecchio, è un balordo, è un nulla, un meschino, un fifone, un codardo che si vuole mettere in mostra per guadagnare visibilità e incutere timore ostentando la forza delle armi e il potere dei "piccioli" frutto di traffici illeciti e criminali. Convertitevi a Dio. Cambiate vita se no sarete solo dei perdenti.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
