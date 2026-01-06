Colleghi e familiari lo cercano ma lui non risponde scomparso il paladino anti autovelox Antonio Menegon
È scomparso nel nulla Antonio Menegon, 78 anni, noto come il "paladino anti autovelox". I familiari ne hanno denunciato la scomparsa dopo Capodanno. L'ingegnere da anni si batte per i sequestri di numerose apparecchiature in tutto il Paese e aveva portato la Procura di Cosenza al sequestro di numerosi rilevatori di velocità in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Licenziato perché faceva timbrare i colleghi, il tribunale lo reintegra: “Nessun vantaggio”
Leggi anche: Brando Bertrand: “Lo spot del “succhino”? La parola all’inizio non era nel copione. Ero oggettificato, ma lo accettai”
Colleghi e familiari lo cercano ma lui non risponde, scomparso il “paladino anti autovelox” Antonio Menegon - È scomparso nel nulla Antonio Menegon, 78 anni, noto come il “paladino anti autovelox”. fanpage.it
Vicinanza e cordoglio ai familiari ed ai colleghi di Alessandro Ambrosio, capotreno di Trenitalia, che questa sera è stato assassinato a Bologna. Una notizia che sconvolge e addolora profondamente. Un atto gravissimo, che colpisce un giovane lavoratore, in u - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.