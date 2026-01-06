Colleghi e familiari lo cercano ma lui non risponde scomparso il paladino anti autovelox Antonio Menegon

È scomparso nel nulla Antonio Menegon, 78 anni, noto come il "paladino anti autovelox". I familiari ne hanno denunciato la scomparsa dopo Capodanno. L'ingegnere da anni si batte per i sequestri di numerose apparecchiature in tutto il Paese e aveva portato la Procura di Cosenza al sequestro di numerosi rilevatori di velocità in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

