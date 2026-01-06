Colleghi del capotreno sotto choc Lacrime e cordoglio | Hanno portato via Alessandro

Il tragico episodio avvenuto ieri sera alla stazione di Bologna ha causato grande dolore tra i colleghi e la comunità locale. Alessandro, dipendente di Trenitalia di 34 anni, è stato vittima di un grave incidente, lasciando un vuoto difficile da colmare. La perdita ha suscitato profonde emozioni tra coloro che lo conoscevano, sottolineando l’importanza di ricostruire un clima di solidarietà e rispetto in un momento così difficile.

Bologna, 6 gennaio 2026 – "L'hanno portato via". È inconsolabile, al telefono, un'amica del dipendente di Trenitalia di 34 anni ucciso ieri sera nella zona della stazione di Bologna. Il giovane stava raggiungendo a piedi il parcheggio riservato agli operatori ferroviari, lungo viale Pietramellara. Un tragitto abituale, che percorreva ogni giorno. Un vicolo che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperto ai viaggiatori. Capotreno fuori servizio ucciso a Bologna: video Le indagini. Nel parcheggio situato dietro la sede di Rete ferroviaria italiana (Rfi), una forte luce illumina l'area dove la polizia scientifica è al lavoro per effettuare i rilievi.

Vicinanza e cordoglio ai familiari ed ai colleghi di Alessandro Ambrosio, capotreno di Trenitalia, che questa sera è stato assassinato a Bologna. Una notizia che sconvolge e addolora profondamente. Un atto gravissimo, che colpisce un giovane lavoratore, in u - facebook.com facebook

#Bologna, #capotreno di 34 anni ucciso a coltellate, killer in fuga. Un #collega della vittima: «È stato lui» x.com

