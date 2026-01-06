Colle e il caso ‘tubone’ Pii tuona | Non va bene per il nostro territorio

Il sindaco di Colle Piero Pii ha ribadito la posizione contraria dell’amministrazione comunale al progetto del ‘tubone’. Nel suo intervento, Pii ha sottolineato che l’iniziativa non è compatibile con le caratteristiche e le esigenze del territorio locale, evidenziando l’importanza di tutelare l’ambiente e il benessere della comunità. La questione resta al centro del dibattito pubblico, con l’amministrazione che si impegna a proteggere gli interessi della popolazione.

