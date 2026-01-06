Colle e il caso ‘tubone’ Pii tuona | Non va bene per il nostro territorio
Il sindaco di Colle Piero Pii ha ribadito la posizione contraria dell’amministrazione comunale al progetto del ‘tubone’. Nel suo intervento, Pii ha sottolineato che l’iniziativa non è compatibile con le caratteristiche e le esigenze del territorio locale, evidenziando l’importanza di tutelare l’ambiente e il benessere della comunità. La questione resta al centro del dibattito pubblico, con l’amministrazione che si impegna a proteggere gli interessi della popolazione.
Il sindaco di Colle, Piero Pii, torna a far sentire con forza la voce dell’amministrazione comunale sul progetto del cosiddetto ‘tubone’, ribadendo una contrarietà netta e senza ambiguità. Un’opera che, secondo il primo cittadino, presenta ancora troppe criticità e che necessita di una revisione profonda. "Abbiamo già chiesto un incontro con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e con l’assessora regionale all’ambiente – dichiara il sindaco Pii – perché è indispensabile aprire un confronto serio e trasparente. Siamo già in contatto con collaborazione e sinergia e continueremo su questa strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Colle: operazione sicurezza. Il sindaco Piero Pii annuncia: "Assicuro il massimo impegno"
