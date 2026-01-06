Colico candelotti di ghiaccio in galleria | allarme sulla Statale 36

A Colico, lungo la Statale 36, si sono verificati depositi di ghiaccio nella galleria, con candelotti di ghiaccio sul soffitto e frammenti di intonaco a terra. La presenza di ghiaccio rappresenta un potenziale rischio per la viabilità e la sicurezza degli utenti. Le autorità monitorano la situazione e stanno valutando interventi per garantire la transitabilità e prevenire eventuali incidenti.

Colico (Lecco), 6 gennaio 2026 – Candelotti di ghiaccio sul soffitto e intonaco a terra nella galleria della Statale 36. Nel primo pomeriggio di oggi la circolazione sulla Statale 36 all'altezza di Colico è stata temporaneamente bloccata all'altezza di Colico. A causa del freddo e delle infiltrazioni d'acqua, sulla volta di un tunnel si sono formati delle stalattiti di ghiaccio lunghe anche mezzo metro che rischiavano di crollare sugli automobilisti in transito. In alcuni punti si è inoltre staccato qualche pezzo di intonaco, sempre a causa delle infiltrazioni d'acqua piuttosto che dell'umidità e della condensa che si sono ghiacciate per il freddo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colico, candelotti di ghiaccio in galleria: allarme sulla Statale 36 Leggi anche: Contromano dentro una galleria. Tragedia sfiorata sulla Statale 36 Leggi anche: Lecco, incidente in galleria sulla Statale 36: un'auto si ribalta, due donne ferite

