CODE VEIN II | mostrato il nuovo gameplay e annunciata la demo

È stato rilasciato il nuovo gameplay trailer di CODE VEIN II, offrendo una panoramica dettagliata sulle ambientazioni, le meccaniche di gioco e gli aspetti narrativi principali. Contestualmente, è stata annunciata anche la disponibilità di una demo, permettendo ai giocatori di esplorare in anteprima alcune delle novità previste nel sequel.

È stato presentato il nuovo gameplay trailer di CODE VEIN II, un video esteso che approfondisce ambientazioni, meccaniche di gioco e nodi narrativi fondamentali. Le immagini accompagnano il giocatore in un viaggio continuo tra presente e passato, seguendo il Cacciatore di Redivivi nella sua missione per evitare l'annientamento del mondo, mostrando come le scelte compiute nel tempo abbiano conseguenze dirette sugli eventi attuali. Un salto indietro di 100 anni e la storia di Josée. Il trailer sposta l'azione cento anni nel passato, introducendo Josée, personaggio chiave coinvolto nella disperata lotta per purificare le acque contaminate di Sunken City.

