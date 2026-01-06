Cloe Bianco | il Consiglio di Stato le riconosce l' identità transgenere ma rigetta il ricorso per discriminazione
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’identità di genere di Cloe Bianco, docente di fisica, respingendo il ricorso per discriminazione presentato. Tre anni fa, Bianco si diede fuoco in un camper per protestare contro atteggiamenti denigratori da parte della scuola. La decisione conferma il riconoscimento legale della sua identità, evidenziando l’importanza del rispetto e della tutela dei diritti di tutte le persone.
La docente di fisica si diede fuoco in un camper 3 anni fa. Denunciava comportamenti denigratori da parte della scuola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
