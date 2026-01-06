Classifica Tournée 4 Trampolini 2026 | Domen Prevc in trionfo! Due austriaci sul podio

La 74ª edizione della Tournée dei Quattro Trampolini 2026 si svolgerà dal 28 dicembre al 6 gennaio. La competizione, tra le più importanti nel salto con gli sci, vedrà la vittoria di Domen Prevc, con due atleti austriaci sul podio. Un evento di grande rilievo nel panorama sportivo invernale, che richiama appassionati e appassionate di sport estremi e tradizione.

La 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini è in programma da domenica 28 dicembre a martedì 6 gennaio. Come da tradizione le quattro tappe della Vierschanzentournee si disputano nell’ordine a Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck ed infine Bischofshofen, con la graduatoria conclusiva della manifestazione che viene stilata sommando i punteggi totalizzati da ogni saltatore nelle otto serie di gara previste. Di seguito la classifica generale finale della Tournée dei 4 Trampolini 2026. CLASSIFICA GENERALE TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2026. 1. Domen Prevc (Slovenia) 1195.6 2. Jan Hoerl (Austria) 1153. 🔗 Leggi su Oasport.it

