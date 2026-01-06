Clarisse Godbillon è stata nominata nuova Chief Operating Officer di Jacquemus, portando la sua esperienza al servizio del marchio. Con questa nomina, la direzione del brand si rafforza ulteriormente, sotto la guida di Sarah Benady, che prosegue nel suo percorso di sviluppo e crescita. Questa scelta riflette l’impegno di Jacquemus nel consolidare la propria organizzazione e continuare a innovare nel settore della moda.

La nuova CEO di J acquemus, Sarah Benady, continua a perfezionare la sua squadra alla guida del brand. Infatti, la CEO è rientrata a Parigi proprio per guidare lo sviluppo del brand, dopo aver contribuito alla crescita di The Kooples, Ba&Sh e Celine oltreoceano. Inoltre, da alcune settimane si avvale di un profilo esperto sul fronte Finanza e Operazioni e ora, proprio all’inizio dell’anno, arriva anche la nomina di Clarisse Godbillon a nuova chief operating office. Clarisse Godbillon è la nuova manager delle operazioni di Jacquemus. La manager non è nuova a questo incarico: dal 2023 era manager delle operazioni per il brand parigino Lemaire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Clarisse Godbillon è la nuova chief operating office di Jacquemus

