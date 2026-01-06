Civitavecchia e Tarquinia senz’acqua | quando e dove

Il Comune di Civitavecchia ha comunicato che giovedì 8 gennaio 2026 ci saranno interruzioni nell’erogazione dell’acqua. La sospensione, prevista per motivi di manutenzione, interesserà alcune zone della città. Si consiglia ai cittadini di pianificare di conseguenza le proprie attività e di adottare le necessarie precauzioni. Per ulteriori dettagli sulle aree coinvolte e i tempi di ripristino, si invita a consultare le comunicazioni ufficiali.

Civitavecchia, 6 gennaio 2026 – Disagi idrici in programma giovedì 8 gennaio 2026 nel Comune di Civitavecchia. Acea Ato2 ha comunicato che, a causa di un'interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura "Filtri Aurelia", sarà necessaria una sospensione dell'erogazione dell'acqua dalle ore 8.00 alle ore 23.00. Le aree coinvolte dalla sospensione. Durante l'intervento si potranno verificare mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in diverse zone del territorio comunale. L'interruzione interesserà la Borgata Aurelia, via Aurelia Nord e la zona La Scaglia, oltre alle aree di Pantano e Sant'Agostino, ricadenti nel Comune di Tarquinia ma servite dalla rete Acea.

