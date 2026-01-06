City in emergenza totale | Guardiola sfida il Liverpool per Guéhi

Dopo il pareggio contro il Chelsea, il Manchester City si trova in una fase critica, con una difesa notevolmente ridimensionata. La recente emergenza difensiva rappresenta una sfida importante per la squadra, che ora deve affrontare con attenzione le prossime gare. In questo contesto, Guardiola si prepara a sfidare il Liverpool, con l’obiettivo di ripristinare stabilità e sicurezza nel reparto arretrato.

Il pareggio con il Chelsea ha lasciato strascichi pesantissimi in casa Manchester City. Non tanto per il punto, quanto per ciò che è emerso nelle ore successive: una difesa improvvisamente decimata, ridotta all’osso nel momento più delicato della stagione. Per Pep Guardiola non è più tempo di adattamenti. Il mercato diventa una necessità. Il quadro è chiaro e allarmante. Il City rischia di affrontare la fase decisiva della Premier League e il ritorno della UEFA Champions League con una coperta difensiva troppo corta per reggere il livello di competizione richiesto. Emergenza totale nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Como1907news.com

City in emergenza, Guardiola interrompe il prestito di Alleyne al Watford e lo riabbraccia - "Max Alleyne è stato richiamato dal prestito dal club di appartenenza, il Manchester City". tuttomercatoweb.com