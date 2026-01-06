City in emergenza totale | Guardiola sfida il Liverpool per Guéhi
Dopo il pareggio contro il Chelsea, il Manchester City si trova in una fase critica, con una difesa notevolmente ridimensionata. La recente emergenza difensiva rappresenta una sfida importante per la squadra, che ora deve affrontare con attenzione le prossime gare. In questo contesto, Guardiola si prepara a sfidare il Liverpool, con l’obiettivo di ripristinare stabilità e sicurezza nel reparto arretrato.
Il pareggio con il Chelsea ha lasciato strascichi pesantissimi in casa Manchester City. Non tanto per il punto, quanto per ciò che è emerso nelle ore successive: una difesa improvvisamente decimata, ridotta all’osso nel momento più delicato della stagione. Per Pep Guardiola non è più tempo di adattamenti. Il mercato diventa una necessità. Il quadro è chiaro e allarmante. Il City rischia di affrontare la fase decisiva della Premier League e il ritorno della UEFA Champions League con una coperta difensiva troppo corta per reggere il livello di competizione richiesto. Emergenza totale nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Manchester City Liverpool, Guardiola festeggia le mille panchine con un successo! Polemiche per il pareggio annullato a Van Dijk, City a -4 dalla vetta
Leggi anche: Manchester City in piena emergenza: altra tegola per Guardiola! Un big fuori per 6 settimane, le sue condizioni
City in emergenza, Guardiola interrompe il prestito di Alleyne al Watford e lo riabbraccia.
City in emergenza, Guardiola interrompe il prestito di Alleyne al Watford e lo riabbraccia - "Max Alleyne è stato richiamato dal prestito dal club di appartenenza, il Manchester City". tuttomercatoweb.com
Guardiola, brutte notizie: stagione finita per un top! Altri guai in difesa - Il Manchester City si trova a fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva nel momento più delicato della stagione. tuttosport.com
Manchester City, infortunio terribile per Gvardiol: Mondiali a rischio. La mossa di Guardiola, il messaggio di Donnarumma - La mossa della disperazione di Guardiola, il messaggio di Donnarumma ... sport.virgilio.it
Piemonte, squadra di soccorso TAST in Svizzera per l'emergenza. https://citynotizie.it/torino/torino-cronaca/piemonte-squadra-di-soccorso-tast-in-svizzera-per-lemergenza/ - facebook.com facebook
Altra tegola per il #ManchesterCity Guardiola perde un big per sei settimane x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.