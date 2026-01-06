Ciò che è successo a Maduro potrebbe capitare a tutti Anche a te

Ciò che è accaduto a Maduro evidenzia come, in contesti di potere e controllo, le tensioni tra forze opposte possano sfociare in conseguenze imprevedibili. A Caracas, una rete mafiosa ha eliminato una cosca locale che aveva sfidato troppo apertamente le gerarchie. Questo episodio ricorda che, in situazioni di instabilità, anche le dinamiche di potere più complesse possono portare a sviluppi improvvisi e rischiosi.

Sarebbe successo. A Caracas una cupola mafiosa ha liquidato una cosca locale che aveva alzato troppo la testa, e poi non l’aveva piegata abbastanza. La differenza fra il famoso monopolio della forza pubblica e la violenza concorrente della criminalità organizzata non ha fatto che assottigliarsi, finché la seconda si è tramutata in un pretesto del primo. Tutti devono capire che potrebbe succedere anche a loro, ha avvertito Trump, o Rubio per lui, non importa. Tutti, la cosca cubana, la presidenza colombiana, la prima ministra danese, il governo canadese, il grande ayatollah. Ci si chiede fin dove arrivi quel “tutti”, e dove si fermi: a Putin, a Xi Jinping? A Kim Jong Un, forse, se l’ultima distanza di rispetto sia legata alla disponibilità dell’armamento nucleare? Una delle deformazioni indotte dallo spettacolo della potenza sta nel forzare gli spettatori a figurarsi nei panni dei titolari di qualche quota di potenza, per immaginare come debbano sentirsi e come possano reagire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

