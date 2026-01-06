Ciclismo si alza il sipario sulla Classica di febbraio Firenze-Empoli sarà uno show Il via? Da Piazzale Michelangelo

Sabato 21 febbraio si apre la 39ª edizione della Firenze-Empoli, una delle classiche del ciclismo dilettanti in Italia. La gara partirà da Piazzale Michelangelo, offrendo agli appassionati un’occasione per vivere da vicino questa tradizione sportiva. Un appuntamento che unisce passione e territorio, coinvolgendo ciclisti e pubblico in un evento che si rinnova ogni anno con impegno e dedizione.

Anche la partenza dell'edizione di quest'anno la n. 39 della classica nazionale dilettanti Firenze-Empoli, sabato 21 febbraio, avverrà dal Piazzale Michelangelo. La conferma in questi giorni quando è stato reso noto il programma della gara organizzata dal G.S. Maltinti Lampadari-Banca Cambiano che oltre al compianto Renzo Maltinti fondatore della società ricorderà Lorenzo Parenti altro dirigente del sodalizio, venuto meno qualche settimana fa e per il quale sarà istituito uno speciale traguardo volante in località Fibbiana di Montelupo Fiorentino al passaggio della corsa dopo 36 km. La Firenze-Empoli per élite e under 23 prenderà il via alle 11,45 dal Piazzale con i primi 5 km a passo turistico per raggiungere la località Galluzzo dove a mezzogiorno sarà data la partenza ufficiale.

