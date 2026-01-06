Cia Capecchi lascia dopo due mandati | Rinnovamento necessario

Capecchi annuncia il suo addio dopo due mandati, sottolineando la necessità di un rinnovamento. Durante l’ultimo Consiglio direttivo della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto, che ha visto una partecipazione significativa sia in presenza sia da remoto, si è discusso del futuro e delle sfide del settore agricolo locale. Un momento di confronto importante per tracciare le prossime direttrici di azione.

Un Consiglio direttivo molto partecipato quello organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto in chiusura d'anno, con una presenza numerosa sia in sala sia da remoto. Ad aprire i lavori, in occasione del suo ultimo Consiglio da presidente, è stato Claudio Capecchi, con il compito di sviluppare la parte politica della riunione, mentre il direttore Enrico Rabazzi ha presentato i dati tecnici. L'apertura è stata dedicata a una riflessione sulla partecipazione alla manifestazione europea di Bruxelles sulla Pac. Al centro della mobilitazione, la questione delle risorse destinate all' agricoltura.

