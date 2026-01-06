Ci sono detenuti psichiatrici socialmente pericolosi a piede libero

A seguito dell’omicidio della psichiatra Barbara Capovani a Pisa nel 2023, si è intensificato il dibattito sulla presenza di detenuti psichiatrici ritenuti socialmente pericolosi in libertà. La vicenda ha evidenziato le criticità nella gestione e nel monitoraggio di persone affette da disturbi mentali che, pur sotto trattamento, rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica.

Con l'uccisione della psichiatra Barbara Capovani fuori dell'ospedale Santa Chiara di Pisa da parte di Gianluca Paul Seung nell'aprile 2023, in Toscana venne a galla il problema della gestione dei malati psichiatrici che commettono reati ritenuti pericolosi. Come spiegò Emi Bondi, presidente.

