Ci prendiamo cura di casa nostra Dieci anni di volontariato per Voltana

Da dieci anni, un gruppo di volontari di Voltana si dedica con impegno alla cura e al mantenimento delle aree pubbliche della frazione. Composto principalmente da pensionati, il loro lavoro si concentra sulla tutela del decoro e della pulizia, contribuendo a preservare il patrimonio collettivo e a migliorare la qualità della vita della comunità locale. Un impegno costante che testimonia il valore della solidarietà e della cura condivisa.

Sono trascorsi dieci anni da quando un gruppo di voltanesi, costituito in maggior parte da pensionati, decise di organizzarsi con l'obiettivo di curare, in modo più approfondito, il decoro e la pulizia di diverse aree della maggiore frazione lughese. Per l'occasione diedero vita a un'associazione denominata ' 100% volontari per Voltana '. Un intraprendente gruppo che, 'armato' di ramazze, scope, rastrelli, decespugliatori, paletti e soffiatori, e potendo contare sull'ausilio di alcuni furgoni, continua ancor oggi, con grande senso civico, a prestare il suo prezioso contributo per pulire nel miglior modo possibile il paese.

