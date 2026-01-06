A Perugia, un negozio di giocattoli ha esposto un cartello che comunica la chiusura a causa del furto di un pupazzo simbolo della città. Il cartello, che esprime tristezza, indica come motivo la sottrazione di un oggetto che rappresentava un momento di gioia per molti. Questo episodio richiama l’importanza di tutelare i simboli e le emozioni legate alla comunità locale.

«Ci hanno rubato l’orso. Siamo chiusi per tristezza» è il cartello esposto all’ingresso di un negozio di giocattoli del centro di Perugia dove è stato sottratto un pupazzo che lanciava bolle di sapone sulla strada. La notizia è riportata dai giornali locali. «Un atto triste e intollerabile» si legge sulla pagina Facebook dell’esercizio, La città del sole. « L'orsetto più conosciuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «Ci hanno rubato l’orso. Siamo chiusi per tristezza». Il cartello sul negozio dopo il furto di del pupazzo-simbolo di Perugia

Leggi anche: Rubato l’orsetto-simbolo, l’appello del negozio di giocattoli: “Aiutateci a ritrovarlo”

Leggi anche: Ladri in negozio mentre è in ospedale per la nascita della figlia: «Hanno rubato solo le carte Pokemon, è un furto su commissione». Bottino da 35mila euro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

" " è l'appello di un negozio di giocattoli di Perugia che fa il giro dei social . Rubato l'orsetto soffia bolle del negozio "Città del Sole". L'Orso è un po' simbolo di via Oberdan di Perugia . “Ci piange il cuore a pensarlo - facebook.com facebook