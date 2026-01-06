Ci hanno rubato l’orso Siamo chiusi per tristezza Il cartello sul negozio dopo il furto del pupazzo-simbolo di Perugia

A Perugia, un negozio di giocattoli ha esposto un cartello che recita: «Ci hanno rubato l’orso. Siamo chiusi per tristezza». Il furto di un pupazzo simbolo, noto per le sue bolle di sapone, ha portato alla chiusura temporanea del negozio. Un episodio che ha suscitato dispiacere nella comunità, evidenziando l’importanza di questo oggetto per il locale.

«Ci hanno rubato l’orso. Siamo chiusi per tristezza» è il cartello esposto all’ingresso di un negozio di giocattoli del centro di Perugia dove è stato sottratto un pupazzo che lanciava bolle di sapone sulla strada. La notizia è riportata dai giornali locali. «Un atto triste e intollerabile» si legge sulla pagina Facebook dell’esercizio, La città del sole. « L'orsetto più conosciuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - «Ci hanno rubato l’orso. Siamo chiusi per tristezza». Il cartello sul negozio dopo il furto del pupazzo-simbolo di Perugia Leggi anche: «Ci hanno rubato l’orso. Siamo chiusi per tristezza». Il cartello sul negozio dopo il furto di del pupazzo-simbolo di Perugia Leggi anche: Rubato l’orsetto-simbolo, l’appello del negozio di giocattoli: “Aiutateci a ritrovarlo” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. " " è l'appello di un negozio di giocattoli di Perugia che fa il giro dei social . Rubato l'orsetto soffia bolle del negozio "Città del Sole". L'Orso è un po' simbolo di via Oberdan di Perugia . “Ci piange il cuore a pensarlo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.