Chrystia Freeland dopo le dimissioni da parlamentare in Canada lavorerà per il governo ucraino

Chrystia Freeland, ex parlamentare canadese, ha annunciato la sua uscita dalla politica elettiva per assumere un ruolo come consulente per lo sviluppo economico dell’Ucraina. Questa decisione segna un passo importante nel suo percorso professionale, consolidando il suo impegno nel supporto alle questioni economiche e di cooperazione internazionale. La sua nuova posizione mira a rafforzare le relazioni tra Canada e Ucraina, contribuendo a strategie di sviluppo sostenibile e crescita economica.

È ufficiale: Chrystia Freeland lascia definitivamente il Parlamento canadese per rivestire il ruolo di consulente per lo sviluppo economico dell’ Ucraina. Lo stesso Volodymyr Zelensky ha anticipato la nomina lunedì, mentre l’ex vice prima ministra ha dichiarato che svolgerà l’incarico gratuitamente. Chrystia Freeland ha scelto di dedicarsi alla causa ucraina. Freeland ha da sempre espresso profonda vicinanza all’ Ucraina e alle radici storiche del Paese. Già nel 2014 il regime russo l’ha inserita nella lista delle persone indesiderate in Russia, come ritorsione per il sostegno che ha mostrato alle proteste di Euromaidan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chrystia Freeland, dopo le dimissioni da parlamentare in Canada, lavorerà per il governo ucraino Leggi anche: Corruzione Ucraina, deputato Porošenko e partito Voce fanno muro contro Zelensky: "Chieste dimissioni governo e nuova coalizione parlamentare" Leggi anche: Il piano di pace di Trump pubblicato da un parlamentare ucraino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’ex vice prima ministra canadese Chrystia Freeland andrà a lavorare per il governo ucraino; Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk. L’ex vice prima ministra canadese Chrystia Freeland andrà a lavorare per il governo ucraino x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.