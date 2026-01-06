Christian Carmine Pedocchi | Expedition 33 fa piangere al prologo Ubisoft fa sbadigliare dopo 40 ore La differenza vale 159 milioni di perdite

A aprile 2025, il lancio di Clair Obscur di Sandfall Interactive ha attirato l’attenzione nel settore videoludico. Con un team composto da professionisti emergenti e outsider, il gioco si distingue per un approccio diverso rispetto alle produzioni più grosse, suscitando discussioni sulla qualità e le aspettative nel mercato. Questa analisi prende in esame il confronto tra expedition 33 e Clair Obscur, evidenziando le implicazioni economiche di scelte creative e di produzione.

Aprile 2025. Clair Obscur: Expedition 33 esce sul mercato. Sviluppato da Sandfall Interactive 34 persone, tre ex Ubisoft, un compositore trovato su SoundCloud, una lead writer trovata su Reddit che non aveva mai scritto per un videogioco. Un milione di copie in tre giorni. Cinque milioni a fine anno. Game of the Year ai Game Awards e ai Golden Joystick. Gioco più votato su Metacritic 2025. Emmanuel Macron chiama per congratularsi. Su TikTok il pattern è ovunque: "Ho beef con tutti quelli che mi hanno consigliato questo gioco perché ERA SOLO IL PROLOGO?!?" "Non ho mai pianto così velocemente in vita mia.

