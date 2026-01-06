CHOC DE MARTINO! LOTTERIA ITALIA | RECORD BIGLIETTI PREMIO SPECIALE ESTRATTO SUBITO

La Lotteria Italia registra un nuovo record di vendite, il più alto degli ultimi 15 anni, grazie alla collaborazione tra Affari Tuoi e Stefano De Martino. Numerosi rivenditori segnalano un aumento significativo delle richieste, mentre l’estrazione del premio speciale avviene immediatamente. Un momento di grande interesse per gli italiani, che continuano a partecipare con entusiasmo all’evento.

Gli italiani sono di nuovo pazzi della Lotteria Italia grazie al binomio Affari Tuoi & Stefano De Martino: record di biglietti venduti da 15 anni, rivenditori presi d’assalto. «Abbiamo venduto fino a 350 biglietti in un giorno», racconta ad Agipronews una dipendente dell’Autogrill Somaglia Ovest, dove lo scorso anno è stato vinto il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. «I viaggiatori sanno che si tratta di un posto fortunato e si fermano tutti i giorni a tentare la sorte qui», confidano soddisfatti. Questa sera, come tradizione il 6 gennaio in diretta dalle 20.30 su Rai1, l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia nello speciale di “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Emma dice no a Stefano De Martino: salta la reunion ad Affari Tuoi nello speciale Lotteria Italia.

