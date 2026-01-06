Chivu Inter l’aneddoto sull’arrivo a Milano | dalla salvezza con il Parma alla chiamata per sostituire Inzaghi Così l’allenatore rumeno ha cambiato idea!
Chivu Inter racconta un episodio significativo del suo percorso a Milano, passando dalla salvezza con il Parma alla chiamata come allenatore per sostituire Inzaghi. In pochi giorni, la sua decisione ha segnato un cambiamento importante nella sua carriera, dimostrando determinazione e leadership. Questo aneddoto evidenzia il suo rapporto con l’Inter e il ruolo centrale che ha ricoperto nel club.
La salvezza del Parma in Serie A dello scorso 25 maggio è un traguardo che ha avuto il sapore di una vera e propria vittoria per Cristian Chivu. Dopo aver preso le redini della squadra a metà febbraio, il tecnico rumeno ha guidato i gialloblù a una rimonta straordinaria contro l' Atalanta, passando da uno 0-2 a un 3-2 che ha sancito la permanenza nella massima serie. Chivu, visibilmente emozionato, ha dichiarato in sala stampa: «Questa salvezza vale uno scudetto», sottolineando il peso di un obiettivo raggiunto con grande fatica.
