Chiesa si apre l’asta? Questo club è pronto a sfidare la Juventus per l’esterno del Liverpool Contatti con l’entourage

La possibile cessione di Federico Chiesa sta attirando l’attenzione di diversi club di Serie A. Oltre alla Juventus, anche il Napoli ha avviato contatti con l’entourage del giocatore del Liverpool, valutando eventuali opportunità di mercato. La vicenda evidenzia l’interesse delle principali squadre italiane per l’esterno, che potrebbe cambiare destinazione nel prossimo calciomercato. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali trattative ufficiali.

Chiesa, la Juve non è l’unica squadra sul calciatore. Anche il Napoli ha mosso i primi passi ufficiali contattando l’entourage. Il mercato invernale del 2026 entra nel vivo con un’indiscrezione che infiamma l’asse tra la Premier League e la Serie A. Al centro dei riflettori c’è ancora una volta Federico Chiesa, il cui futuro lontano da Liverpool sembra farsi ogni giorno più probabile. Sebbene la Juventus sia stata accostata più volte a un suo clamoroso ritorno, nelle ultime ore è il Napoli a essersi mosso con maggiore decisione. Le voci di un possibile approdo dell’esterno in maglia azzurra hanno trovato conferme importanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

