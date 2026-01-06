Chiesa Juve il ritorno prende quota | Federico tentato Spalletti dà l’ok Tra tempi e ostacoli…

La Juventus si avvicina al ritorno di Federico Chiesa, con Spalletti che lo attende e la società che accelera le trattative. La strada verso il trasferimento presenta alcuni ostacoli e sfide temporali, mentre il club lavora per completare l’operazione. Gli aggiornamenti indicano una corsa contro il tempo, con l’obiettivo di consolidare la rosa e rafforzare il progetto sportivo in vista della nuova stagione.

Chiesa Juve, il tecnico Spalletti lo aspetta: corsa contro il tempo e ostacoli sul percorso, tutti gli aggiornamenti La Juventus ha accelerato in modo deciso sul fronte mercato, presentandosi ufficialmente al Liverpool per tentare il ritorno a Torino di Federico Chiesa. Quella che inizialmente era solo un’esplorazione si sta trasformando in una trattativa concreta, con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chiesa Juve, il ritorno prende quota: Federico tentato, Spalletti dà l’ok. Tra tempi e ostacoli… Leggi anche: Chiesa Juve: Federico intrigato dal ritorno, Spalletti pronto ad abbracciarlo. Tempistiche e possibili ostacoli Leggi anche: Federico Chiesa alla Juve, può ritrovare Spalletti che lo definì il Sinner del calcio italiano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fantacalcio Juve, il ritorno di Chiesa non prende quota: la volontà dell’ex Fiorentina; Possibile ritorno clamoroso di Federico Chiesa alla Juve? C'è l'ok di Spalletti, la situazione; Norton-Cuffy, Rodriguez e il ritorno di Chiesa: la Juve vuole regalare tre rinforzi a Spalletti; Juve, attenta: per Chiesa si inserisce la Roma. Fede Juve! Chiesa ha detto si! - Sassuolo, serve ripartire: stasera in campo mentre prende forma il ritorno di Federico Chiesa ne parla Tuttosport. tuttojuve.com Pagina 0 | Chiesa, la Juve farà di tutto! Cosa può sbloccare la trattativa con il Liverpool - Si valuta la fattibilità dell’operazione per far rientrare l’esterno in bianconero. tuttosport.com

Juventus, ritorno di Chiesa? L’idea di Comolli prende forma, ma l’ex bianconero non vuole lasciare la Premier da sconfitto - L’idea di Comolli prende forma, ma l’ex bianconero non vuole lasciare la Premier da sconfitto Esterno destro o sinistro, seconda punta o ... tuttojuve.com

Buongiorno con le prime pagine di oggi martedì #6gennaio: "Il caso e Chiesa", Juve-Chiesa, ci siamo", "Fede Juve" x.com

'Federico Chiesa ha voglia di tornare alla Juventus' Fabrizio Romano spiega come il giocatore sia favorevole a un ritorno a Torino Tutti gli aggiornamenti nel primo commento - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.