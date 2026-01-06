Chiesa Juve il ritorno prende quota | Federico tentato Spalletti dà l’ok Tra tempi e ostacoli…

La Juventus si avvicina al ritorno di Federico Chiesa, con Spalletti che lo attende e la società che accelera le trattative. La strada verso il trasferimento presenta alcuni ostacoli e sfide temporali, mentre il club lavora per completare l’operazione. Gli aggiornamenti indicano una corsa contro il tempo, con l’obiettivo di consolidare la rosa e rafforzare il progetto sportivo in vista della nuova stagione.

Chiesa Juve, il tecnico Spalletti lo aspetta: corsa contro il tempo e ostacoli sul percorso, tutti gli aggiornamenti La Juventus ha accelerato in modo deciso sul fronte mercato, presentandosi ufficialmente al Liverpool per tentare il ritorno a Torino di Federico Chiesa. Quella che inizialmente era solo un’esplorazione si sta trasformando in una trattativa concreta, con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

