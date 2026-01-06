Chiesa Juve | Federico intrigato dal ritorno Spalletti pronto ad abbracciarlo Tempistiche e possibili ostacoli

Federico Chiesa mostra interesse per un possibile ritorno alla Juventus, mentre Luciano Spalletti si prepara ad accoglierlo con entusiasmo. La situazione presenta diverse variabili, tra cui le tempistiche e alcuni potenziali ostacoli. La trattativa si sviluppa in un contesto di attenzione e preparazione, con l'obiettivo di trovare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte. Resta da capire come evolveranno le prossime settimane.

dell’operazione. La Juventus ha compiuto un passo decisivo nel mercato invernale, bussando ufficialmente alla porta del Liverpool per riportare a Torino Federico Chiesa. L’operazione, nata dai primi sondaggi esplorativi, sta prendendo corpo e potrebbe concludersi entro le prossime due o tre settimane. L’esterno azzurro aveva lasciato la Continassa nell’estate del 2024 per circa 13 milioni di euro, accettando la sfida della Premier League dopo non aver trovato un accordo per il rinnovo in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa Juve: Federico intrigato dal ritorno, Spalletti pronto ad abbracciarlo. Tempistiche e possibili ostacoli Leggi anche: Federico Chiesa alla Juve, può ritrovare Spalletti che lo definì il Sinner del calcio italiano Leggi anche: Chiesa di nuovo alla Juve: Spalletti entusiasta… Magari! Quali sono i margini per il grande ritorno La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Juve tenta Chiesa per un nuovo ballo: il nodo è il prestito; Chiesa potrebbe tornare alla Juve in prestito come vice Yildiz, Spalletti lo definì il Sinner del calcio; Clamoroso Juventus, non solo Cancelo: un altro top player può tornare in bianconero. Chiesa potrebbe tornare alla Juve in prestito come vice Yildiz, Spalletti lo definì “il Sinner del calcio” - Federico Chiesa potrebbe far ritorno in Italia, alla Juventus, come vice di Kenan Yildiz. ilnapolista.it

Dzeko alla Juventus, il calciomercato di gennaio pronto a sbloccarsi: e occhio a Chiesa - Esplode il calciomercato con Federico Chiesa che rimane una possibilità molto interessante. juvelive.it

Chiesa avrebbe voglia di tornare alla Juventus: gli aggiornamenti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Federico Chiesa: "Il nome invece che vi stiamo facendo con convinzione in queste ore è ... tuttojuve.com

'Federico Chiesa ha voglia di tornare alla Juventus' Fabrizio Romano spiega come il giocatore sia favorevole a un ritorno a Torino Tutti gli aggiornamenti nel primo commento - facebook.com facebook

Il #Liverpool vuole vendere #Chiesa solo a titolo definitivo. La #Juve ha preso informazioni per un possibile ritorno #calciomercato x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.