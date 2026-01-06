Chiede un passaggio poi tenta l' approccio con una ragazza | dopo il rifiuto le strappa il cellulare

Un giovane ha chiesto un passaggio a degli amici di suo cugino. Una volta in auto con una ragazza, ha tentato un approccio, ma al rifiuto le ha strappato il cellulare e si è allontanato. Si tratta di un comportamento che evidenzia un episodio di atteggiamento inappropriato e aggressivo, che ha portato a un intervento delle forze dell’ordine.

