Chiede un passaggio poi tenta l' approccio con una ragazza | dopo il rifiuto le strappa il cellulare

Da parmatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane ha chiesto un passaggio a degli amici di suo cugino. Una volta in auto con una ragazza, ha tentato un approccio, ma al rifiuto le ha strappato il cellulare e si è allontanato. Si tratta di un comportamento che evidenzia un episodio di atteggiamento inappropriato e aggressivo, che ha portato a un intervento delle forze dell’ordine.

Ha chiesto e ottenuto un passaggio da alcuni amici di suo cugino ma quando si è ritrovato in auto da solo con una ragazza ha tentato un approccio e, dopo essere stato rifiutato, le ha strappato il cellulare ed è fuggito. L'episodio, che ha coinvolto un 26enne straniero poi denunciato dai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

chiede un passaggio poi tenta l approccio con una ragazza dopo il rifiuto le strappa il cellulare

© Parmatoday.it - Chiede un passaggio, poi tenta l'approccio con una ragazza: dopo il rifiuto le strappa il cellulare

Leggi anche: Ruba il cellulare a una ragazza alla fermata del bus, poi chiede il riscatto al padre di lei: arrestato

Leggi anche: Bologna, rubano il cellulare a una ragazza e poi le chiedono il riscatto: due arrestati

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.