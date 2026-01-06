Chiede un passaggio poi tenta l' approccio con una ragazza | dopo il rifiuto le strappa il cellulare
Un giovane ha chiesto un passaggio a degli amici di suo cugino. Una volta in auto con una ragazza, ha tentato un approccio, ma al rifiuto le ha strappato il cellulare e si è allontanato. Si tratta di un comportamento che evidenzia un episodio di atteggiamento inappropriato e aggressivo, che ha portato a un intervento delle forze dell’ordine.
Ha chiesto e ottenuto un passaggio da alcuni amici di suo cugino ma quando si è ritrovato in auto da solo con una ragazza ha tentato un approccio e, dopo essere stato rifiutato, le ha strappato il cellulare ed è fuggito. L'episodio, che ha coinvolto un 26enne straniero poi denunciato dai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Ruba il cellulare a una ragazza alla fermata del bus, poi chiede il riscatto al padre di lei: arrestato
Leggi anche: Bologna, rubano il cellulare a una ragazza e poi le chiedono il riscatto: due arrestati
SICILIA: Commercio tra “meno riti di passaggio e più tutele strutturali” di Angelo Todaro In Sicilia il commercio non chiede cerimonie, passerelle o annunci “da inaugurazione”. Chiede una cosa molto più semplice — e molto più difficile: condizioni strutturali ch - facebook.com facebook
Trapani Shark chiede il passaggio dalla formula 6+6 alla 5+5 #LBASerieA | #pianetabasket x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.