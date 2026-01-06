Chico Forti 2

Settimana scorsa, ho commesso un errore nel raccontare la vicenda di Chico Forti, detenuto da 27 anni senza condanna definitiva. Avevo sottolineato le ingiustizie del sistema giudiziario, omettendo che da circa un mese Chico lavora alcuni giorni a settimana in un’azienda agricola e poi rientra in carcere. Questa importante novità modifica la percezione della sua situazione, che merita un'analisi più accurata e senza sensazionalismi.

Una settimana fa ho commesso un errore. Nel raccontare la vergognosa odissea giudiziaria di Chico Forti, in carcere ininterrottamente da 27 anni (scrivevo, appunto, come esistano veri e propri killer di razza che hanno ottenuto sconti di pena e libertà condizionale anche dieci anni prima: Fioravanti, Moretti, Brusca, signori con decine, centinaia di delitti alle spalle), ho omesso di scrivere che, da circa un mese, alcuni giorni a settimana Chico va a lavorare di giorno in un’azienda agricola e la sera rientra in carcere. L’ho omesso non per volontà, ma semplicemente perché non lo sapevo. Quel mio articolo ha avuto migliaia – alcune decine di migliaia – di visualizzazioni e non sono mancati i commenti, sui quali tornerò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chico Forti, il nuovo lavoro come boscaiolo e contadino nella Bassa veronese. Il legale: «I corsi di windsurf non ci sono stati concessi» - In questi giorni sta raccogliendo la legna in mezzo al bosco ma a primavera arriverà il momento della potatura dei cipressi e poi anche quello della semina. ilmattino.it