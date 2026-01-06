Chiara Costanzo e Achille Barosi mercoledì il funerale a Milano | proclamato lutto cittadino
Mercoledì 7 gennaio si terranno a Milano i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della tragica sparatoria di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La città proclama il lutto cittadino in memoria delle due persone coinvolte in questa tragica vicenda. La cerimonia rappresenta un momento di commozione e solidarietà per la comunità locale e i familiari.
Si svolgeranno entrambi mercoledì 7 gennaio i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana (Svizzera). Le esequie sono state fissate alle 14.45 rispettivamente nella basilica di Santa Maria delle Grazie (per Chiara) e di Sant'Ambrogio (per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Crans Montana, aperte la camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo. Proclamato lutto cittadino
Leggi anche: Lutto cittadino Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana
Crans Montana, aperte la camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo. Proclamato lutto cittadino; L’abbraccio tra i genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi all’arrivo delle salme a Linate; L'abbraccio tra i genitori di Chiara e Achille è come un patto. Che adesso va ricostruito; Gli amici milanesi scampati alla strage: “Eravamo in fila per entrare nel pub, salvi grazie a un autobus”. Fra i dispersi Chiara Costanzo e Achille Barosi.
Strage Crans-Montana: i genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi uniti in un abbraccio struggente a Linate - Il commovente abbraccio dei genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi all’arrivo delle salme a Linate: un momento di profondo cordoglio e dolore. notizie.it
Chiara Costanzo e Achille Barosi, a Linate atterrato il volo con le vittime di Crans-Montana. Aperte le camere ardenti. La diretta da Milano - La città accoglie i due liceali morti nella strage di Capodanno: allo scalo lombardo il presidente del Senato La Russa, il sindaco Sala e il governatore Fontana: “Momento straziante”. ilgiorno.it
Chiara Costanzo e Achille Barosi, mercoledì i funerali dei due sedicenni milanesi morti a Crans-Montana: la città veste il lutto - La cerimonia funebre per Achille Barosi è in programma mercoledì mattina alle 11, nella Basilica di Sant’Ambrogio. milano.corriere.it
Achille Barosi, studente del liceo artistico delle Orsoline, e Chiara Costanzo, tutor del doposcuola dell’oratorio di Sant’Ambrogio, sono tra i ragazzi scomparsi a Crans Montana: la Chiesa di Milano li accompagna nella preghiera. Le esequie in contemporanea, - facebook.com facebook
La mamma di Chiara Costanzo e la camera ardente nel Collegio San Carlo: «Non volevamo che in queste ore restasse sola» x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.