Chiara Costanzo e Achille Barosi mercoledì il funerale a Milano | proclamato lutto cittadino

Mercoledì 7 gennaio si terranno a Milano i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della tragica sparatoria di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La città proclama il lutto cittadino in memoria delle due persone coinvolte in questa tragica vicenda. La cerimonia rappresenta un momento di commozione e solidarietà per la comunità locale e i familiari.

Si svolgeranno entrambi mercoledì 7 gennaio i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana (Svizzera). Le esequie sono state fissate alle 14.45 rispettivamente nella basilica di Santa Maria delle Grazie (per Chiara) e di Sant'Ambrogio (per Achille).

