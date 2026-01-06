Chi è Liam Rosenior nuovo allenatore del Chelsea | solo 4 anni d'esperienza e un contratto folle

Liam Rosenior è il nuovo allenatore del Chelsea, annunciato ufficialmente dai Blues. Con un’esperienza di soli quattro anni nel ruolo di tecnico, Rosenior prende il comando della squadra in un momento di cambiamenti. Sostituisce Maresca e si prepara a guidare il club in una fase di transizione, con un contratto che ha attirato l’attenzione per le sue caratteristiche.

Il Chelsea ha annunciato ufficialmente Liam Rosenior come nuovo allenatore dei Blues. Il tecnico inglese sostituisce Maresca e ha solo 4 anni d'esperienza. Nonostante questo i Blues gli hanno fatto firmare un contratto folle. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Il Chelsea si avvicina a Liam Rosenior come nuovo allenatore Leggi anche: Chelsea, Liam Rosenior è il nuovo allenatore dei Blues: c’è il comunicato ufficiale del club inglese La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chelsea avanti per Liam Rosenior | è lui il prescelto per sostituire Maresca; Nuovo allenatore Chelsea è Rosenior l’erede di Maresca! Il tecnico arriva dalla succursale e genera polemiche in Francia | il motivo; Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi. Rosenior firma con il Chelsea fino al 2032: "Darò tutto per riportare questo club al successo" - Il classe '84 lascia lo Strasburgo e raccoglie l'eredità di Maresca sulla panchina dei Blues: ecco le sue prime parole e il messaggio di benvenuto del club ... tuttosport.com

Rosenior nuovo allenatore del Chelsea, contratto fino al 2032 - Dopo il divorzio shock da Enzo Maresca a Capodanno, il Chelsea annuncia il sostituto nel giorno dell'Epifania. corrieredimaremma.it

Chelsea, le prime parole del nuovo tecnico Rosenior: "Il mio compito è proteggere questa identità" - Liam Rosenior ha affidato al sito ufficiale del Chelsea le sue prime parole da allenatore dei blues: "Sono estremamente onorato e onorato di essere. tuttomercatoweb.com

UFFICIALE Liam #Rosenior è il nuovo allenatore del #Chelsea Contratto fino al 30 giugno 2032 #Calciomercato #Transfers #PremierLeague x.com

Il Chelsea ha scelto il suo prossimo allenatore Dopo le dimissioni di Maresca, il club ha individuato Liam Rosenior come sostituto. L’allenatore inglese ha ottenuto ottimi risultati con lo Strasburgo, società della stessa proprietà del Chelsea, e ora è pronto al - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.