Chi è Liam Rosenior nuovo allenatore del Chelsea | solo 4 anni d'esperienza e un contratto folle

Liam Rosenior è il nuovo allenatore del Chelsea, annunciato ufficialmente dai Blues. Con un’esperienza di soli quattro anni nel ruolo di tecnico, Rosenior prende il comando della squadra in un momento di cambiamenti. Sostituisce Maresca e si prepara a guidare il club in una fase di transizione, con un contratto che ha attirato l’attenzione per le sue caratteristiche.

