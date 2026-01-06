Chi è Jelenic Marin il ricercato per aver ammazzato il capotreno a Bologna
Jelenic Marin è ricercato in relazione all’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni ucciso il 5 gennaio a Bologna. L’episodio è avvenuto nei pressi della stazione centrale, nel parcheggio riservato ai dipendenti. La polizia sta conducendo indagini per identificare e arrestare il sospettato, che potrebbe essere coinvolto nel tragico evento.
Il 5 gennaio, intorno alle 18:30, Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni residente ad Anzola dell'Emilia (Bologna), è stato ucciso con una coltellata all'addome in un vialetto che conduce al parcheggio riservato ai dipendenti, vicino al piazzale Ovest della stazione centrale di Bologna.L'uomo, "figlio d'arte" (il padre è un ex ferroviere), era fuori servizio e si stava dirigendo verso la sua auto quando è stato sorpreso alle spalle. Non si tratta di una rapina: sul corpo sono stati trovati intatti portafoglio, cellulare e effetti personali. Il movente della colluttazione rimane ancora ignoto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
