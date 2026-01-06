Chi è Jelenic Marin il pregiudicato croato sospettato di aver ucciso un capotreno a Bologna

Jelenic Marin, 36enne croato, è al centro di un’indagine per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, avvenuto nel parcheggio della stazione di Bologna. Le forze dell’ordine continuano le ricerche durante la notte, mentre si cercano di chiarire le circostanze dell’accaduto e il ruolo dell’indagato.

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Jelenic Marin, 36enne croato accusato di aver accoltellato a morte Alessandro Ambrosio, 34enne capotreno di Trenitalia, nel parcheggio del personale della stazione di Bologna. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni per ricostruire gli spostamenti dell'uomo, che dalle risultanze delle indagini pare sia scappato verso Milan o dopo l'omicidio. Verso mezzanotte, seguendo questa pista, la polizia ferroviaria e i carabinieri hanno fatto un blitz alla stazione di Piacenza, dove alcune informazioni davano peoché per certa la presenza di Marin su un treno regionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

