Chi è il nuovo marito di Nicoletta Mantovani dopo Luciano Pavarotti e cosa fa oggi l’ex moglie del tenore

Dopo la scomparsa di Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani ha ritrovato l’amore con Alberto Tinarelli, uomo riservato e di buona natura. Oggi, l’ex moglie del tenore si dedica alla famiglia e alle attività artistiche, mantenendo un profilo discreto. Questa nuova fase della sua vita testimonia un percorso di rinascita e stabilità, lontano dai riflettori e dai momenti più difficili del passato.

Dopo il grande amore e la perdita dolorosa di Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani si è riscoperta innamorata a 50 anni, grazie ad Alberto Tinarelli, uomo schivo e dall’animo buono. Consulente finanziario bolognese, 52 anni, Tonarelli è riuscito a portare di nuovo serenità e calore nella famiglia di Nicoletta. A luglio 2020 Alberto Tinarelli ha chiesto a Nicoletta Mantovani di sposarlo, dopo aver chiesto il permesso ad Alice, nata dall’amore per Luciano Pavarotti nel 2003: “Alberto è anche andato a chiedere la mia mano a mia figlia: ‘ Se lei non è d’accordo non se ne fa nulla’, mi ha detto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

