Chi è il Gallo Pinto l’ex spia di Chávez che ha incastrato Maduro

Il “Gallo Pinto” è un ex spia di Hugo Chávez che avrebbe fornito informazioni decisive contro Nicolás Maduro e la sua consorte Cilia Flores. Le accuse contro il presidente venezuelano, sostenute dagli Stati Uniti, potrebbero trovare nel suo testimone un elemento di svolta. Questa figura, al centro di tensioni politiche e giudiziarie, rappresenta un possibile punto di svolta nel procedimento in corso contro il governo venezuelano.

Venezuela, dietro l'impianto accusatorio costruito dagli Stati Uniti contro Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores potrebbe esserci un testimone chiave capace di rafforzare in modo decisivo il caso giudiziario. Un nome che torna con insistenza nei dossier e nelle ricostruzioni dei media americani è quello di Hugo Armando Carvajal Barrios, ex capo dell'intelligence militare venezuelana, figura centrale dell'apparato chavista per oltre vent'anni. Carvajal, noto negli ambienti militari con il soprannome di "El Pollo" (in alcune fonti ribattezzato anche Gallo Pinto ), è stato uno dei personaggi più potenti e riservati del Venezuela. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il "Gallo Pinto" è atteso davanti a una corte americana per la formalizzazione delle accuse. L'ex capo dell'intelligence militare ha patteggiato per reati simili - facebook.com facebook Siamo, almeno a soprannomi, in una saga da telenovela sudamericana. Si sta profilando una sfida tra due ex compari: 'el gallo pinto' Carvajal, ex capo dei servizi e boss del narcotraffico, ora testimone protetto in USA, e 'el pulpo' Cabello, ministro e vero boss x.com

