Chi è Barry Pollack il super avvocato di Maduro che aveva già difeso Julian Assange

Barry Pollack è un avvocato statunitense noto per la sua esperienza in diritto penale internazionale. Ha rappresentato figure di rilievo come Julian Assange e, recentemente, il presidente venezuelano Nicolás Maduro. La sua carriera si distingue per la capacità di affrontare casi complessi e controversi, mettendo in campo una competenza approfondita nel diritto internazionale e nelle questioni di estradizione.

Nel mondo del diritto penale americano, alcuni avvocati si fanno la reputazione difendendo casi apparentemente impossibili. Barry Pollack è uno di questi, e quando il suo nome compare su un fascicolo, significa che qualcuno con problemi molto seri ha deciso di giocarsi l'ultima carta. L'ultima volta che ha fatto parlare di sé è stato nel 2024, quando riuscì nell'impresa di riportare a casa Julian Assange dopo 14 anni di battaglie legali. Ora il suo nuovo cliente è Nicolás Maduro, l'ex presidente venezuelano arrestato dalle forze militari americane e ora sotto processo a New York per narcoterrorismo. Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nicolas #Maduro rischia da 20 anni di carcere all'ergastolo per l'accusa di narcotraffico. Il deposto leader venezuelano ha scelto di essere rappresentato in tribunale a New York da Barry Pollack, avvocato statunitense e già legale di Julian Assange.

