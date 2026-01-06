Chi è Alice la figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani e cosa fa oggi dopo la grande eredità

Alice Pavarotti, figlia del tenore Luciano Pavarotti e di Nicoletta Mantovani, è nota per aver mantenuto un ruolo di riservatezza rispetto alla sua vita privata. Dopo la morte del padre, si è dedicata principalmente a iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale lasciato dal padre, contribuendo a preservare la sua eredità e a promuovere il suo lascito nel mondo della musica.

Luciano Pavarotti ha lasciato un patrimonio che sta tra i 200 e i 300 milioni di euro, a cui si aggiungono proprietà immobiliari sparse in giro per il mondo. Un patrimonio immenso che non ha mancato di destare qualche problema. Dal 2008, anno in cui è stato raggiungo l ’accordo definitivo riguardo la suddivisione dei beni del cantante, non si sono mai placate, se non di recente, polemiche e pettegolezzi circa l’assegnazione. Il patrimonio di Luciano Pavarotti è stato diviso tra la moglie di Pavarotti, Nicoletta Mantovani, e le 4 figlie del cantante. Il 50% del patrimonio di Pavarotti è andato alla moglie, compresa la casa dove è abitato il cantante nei suoi ultimi giorni, con 21. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

