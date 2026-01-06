Chelsea Maresca al veleno dopo l’addio | Lascio il club dove merita di essere

Enzo Maresca si congeda dal Chelsea, esprimendo la propria delusione e criticando le circostanze che hanno portato alle sue dimissioni. L’allenatore lascia il club con una nota di amarezza, sottolineando la propria convinzione che il Chelsea meriti un percorso diverso. La decisione di Maresca si inserisce in un contesto di tensioni e disaccordi interni, segnando un momento di riflessione per il club e i suoi tifosi.

Enzo Maresca lascia il Chelsea con un pizzico di polemica nei confronti di chi lo ha spinto alle dimissioni. "Il mio viaggio è iniziato con i preliminari della Conference League. Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere ", ha scritto sui social l'ex tecnico dei Blues. "Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi. Sostegno che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione Champions, la vittoria nella Conference League e la vittoria della Coppa del mondo per club. Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore.

