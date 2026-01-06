Che cos'è la regola del 3-6-9 per capire se la relazione ha un futuro
La regola del 3-6-9 è un metodo semplice per valutare il potenziale di una relazione nel tempo. Analizza i sentimenti e le dinamiche che si sviluppano nei primi mesi, aiutando a capire se si tratta di un legame destinato a durare o di un sentimento passeggero. Comprendere questa regola può offrire una prospettiva obiettiva per riflettere sul futuro della coppia e sulla solidità del sentimento emergente.
È un sentimento effimero e destinato a spegnersi o è vero amore pronto a sfidare il tempo? La risposta è nella regola dei 3-6-9 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
